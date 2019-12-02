Фракция Порошенко требует от Зеленского обсудить позиции перед "нормандским саммитом"

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентская фракция "Европейская солидарность" (ЕС) экс-президента Петра Порошенко требует от главы государства Владимира Зеленского встретиться с лидерами фракций Верховной рады и проинформировать их о переговорных позициях, которые он будет представлять на встрече лидеров стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря. Такое требование в понедельник озвучила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план, существует ли он вообще, с которым президент Зеленский поедет на "нормандский саммит" в Париже, - отметила она. - В этом контексте мы обращаемся к президенту Украины с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те "красные линии", которые недопустимо переходить, в том числе и в парламенте".

Геращенко заявила, что фракция "Европейская солидарность" твердо подчеркивает "исключительно временный статус осуществления местного самоуправления по особому порядку во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей". "Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтвержден постоянный статус особенностей местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что мы голосовали только за временный статус", - подчеркнула политик.

По ее словам, "Европейская солидарность" никогда не поддержит ничего, что будет работать на федерализацию, на прямые переговоры с ополченцами, на то, чтобы вывести Россию из-под санкций, и на замораживание конфликта.