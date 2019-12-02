{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фракция Порошенко требует от Зеленского обсудить позиции перед "нормандским саммитом"

"Европейская солидарность" не поддержит ничего, что будет работать на то, чтобы вывести Россию из-под санкций

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентская фракция "Европейская солидарность" (ЕС) экс-президента Петра Порошенко требует от главы государства Владимира Зеленского встретиться с лидерами фракций Верховной рады и проинформировать их о переговорных позициях, которые он будет представлять на встрече лидеров стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря. Такое требование в понедельник озвучила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план, существует ли он вообще, с которым президент Зеленский поедет на "нормандский саммит" в Париже, - отметила она. - В этом контексте мы обращаемся к президенту Украины с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те "красные линии", которые недопустимо переходить, в том числе и в парламенте".

Геращенко заявила, что фракция "Европейская солидарность" твердо подчеркивает "исключительно временный статус осуществления местного самоуправления по особому порядку во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей". "Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтвержден постоянный статус особенностей местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что мы голосовали только за временный статус", - подчеркнула политик.

По ее словам, "Европейская солидарность" никогда не поддержит ничего, что будет работать на федерализацию, на прямые переговоры с ополченцами, на то, чтобы вывести Россию из-под санкций, и на замораживание конфликта.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Спецкоординатор ООН призвал все страны обсудить нераспространение ОМУ на Ближнем Востоке
Дискуссии вокруг темы свободной от ядерного оружия зоны ведутся в ООН очень давно, отметил Николай Младенов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС