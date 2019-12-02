Помпео заявил, что США помогут "легитимным властям" сдержать "недемократические" протесты

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут помогать "легитимным правительствам" в Латинской Америке противостоять протестным движениям, не отражающим "демократическую волю народа". Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Университете Луисвилла в штате Кентукки.

"Мы видели протесты в целом ряде стран: Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор", - сказал он, отметив, что властям необходимо прислушиваться к требованиями граждан.

Однако госсекретарь США убежден в том, что такие страны, как Куба и Венесуэла, стремятся использовать эти протестные движения в своих интересах. "Нам так повезло. Америка остается величайшим примером демократии в мировой истории. Поэтому мы в администрации [президента США Дональда] Трампа будем продолжать поддерживать страны, которые пытаются помешать Кубе и Венесуэле направить в свою пользу эти протесты. И мы будем работать с легитимными правительствами, чтобы помешать перерастанию протестов в беспорядки и насилие, которые не отражают демократическую волю народа", - заявил глава американской дипломатии.