Спецкоординатор ООН назвал конструктивной роль России в ближневосточном урегулировании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов считает работу с Москвой по урегулированию палестино-израильского конфликта очень конструктивной.

"Я считаю работу с Россией, которая является одним из членов ближневосточного "квартета" наряду с США, ООН и ЕС, очень конструктивной. Это четыре посредника, их задача - поиск решения конфликта. Особенно важно, что мы поддерживаем международное право с помощью уже принятых резолюций", - сказал спецкоординатор в интервью ТАСС.

Младенов сообщил, что очень высоко ценит поддержку Советом Безопасности ООН работы в Газе, которая, по его словам, сейчас особенно актуальна. "Следует отметить, что Россия всегда активно взаимодействовала со всеми палестинскими фракциями, поддерживая единство. Обсуждение палестинских выборов также представляет особую важность", - отметил он.

О мирном урегулировании и выборах

Младенов рассказал, что приезжал в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова в рамках регулярных консультаций с Россией. Отвечая на вопрос о том, что он обсуждал с Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым, спецкоординатор назвал три важные темы.

Первая из них - ближневосточное урегулирование на основе решения о двух государствах. "Во-первых, как нам работать сообща для поддержания международного консенсуса по разрешению палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного решения в рамках международных резолюций ООН и двусторонних договоренностей, потому что этот международный консенсус сталкивается с все большими вызовами. Тем не менее он остается единственным законным и жизнеспособным методом достижения стабильного мира", - пояснил Младенов.

Второй вопрос - перспектива проведения палестинских выборов. "Сейчас есть соглашение между сектором Газа и Западным берегом [реки Иордан] о проведении выборов. Я очень надеюсь, что в начале следующего года состоятся выборы в законодательное собрание, за которыми последуют президентские выборы", - сказал эмиссар. Он подчеркнул важность этого события, поскольку палестинцы не имели возможности голосовать с 2006 года, а теперь "есть надежда, что выборы поспособствуют процессу примирения".

Еще один предмет обсуждения - совместная работа в Газе по предотвращению очередной кризисной ситуации. "Россия активно работает в СБ ООН. Это особенно важно сейчас, когда в целом регионе много очагов напряженности и горячих точек, - объяснил Младенов. - И нет необходимости в появлении новой горячей точки на карте мира".