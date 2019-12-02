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Трамп встретится 7 января в Белом доме с премьером Греции

Стороны обсудят пути продвижения долгосрочных стратегических интересов двух стран в области укрепления стабильности на Балканах

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 7 января 2020 года в Вашингтоне с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и премьер-министр Мицотакис обсудят пути продвижения долгосрочных стратегических интересов двух стран в области укрепления стабильности, благосостояния и сотрудничества на Балканах и в восточном Средиземноморье. Президент Трамп также подчеркнет важность телекоммуникационной безопасности, особенно в отношении технологий 5G, противостояния враждебному влиянию в регионе и продвижения свободы вероисповедания во всем мире", - говорится в документе.

Теги
СШАГрецияТрамп, Дональд
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