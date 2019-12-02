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Выборы президента США - 2020

Условия для участия в теледебатах в США выполнили шесть претендентов от демократов

Пока условия выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Камала Харрис, Эми Клобушар и мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджад

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Условия для участия в шестых, последних в нынешнем году, общенациональных теледебатах выполнили шесть претендентов на выдвижение кандидатами на пост президента США от Демократической партии. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

По решению Национального комитета Демократической партии США, в теледебатах имеют право участвовать лишь те претенденты, которые заручились поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов или получили 6% поддержки по итогам опросов в штатах Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина, где с февраля будущего года пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы. Кроме того, претенденты должны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 200 тыс. потенциальных избирателей.

Пока эти условия выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Еще два участника предвыборной гонки - сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и предприниматель Эндрю Янг - выполнили лишь одно требование о пожертвованиях в предвыборные фонды и теоретически сохраняют шансы на участие в теледебатах.

Объявивший в конце ноября о вступлении в борьбу за пост президента экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, состояние которого журнал Forbes оценивает в $54,1 млрд, в теледебатах участвовать не будет. Как пояснил в этой связи Elections Central, Блумберг объявил, что не принимает пожертвования на свою предвыборную кампанию и поэтому не может выполнить одно из двух условий Национального комитета Демократической партии.

Теледебаты

Теледебаты пройдут 19 декабря в зале Университета Лойола Мэримаунт (Loyola Marymount University) в Лос-Анджелесе. Их будут вести журналисты телекомпании PBS и интернет-издания Politico. Трансляцию обеспечат телекомпании PBS и CNN.

В будущем году - с января по апрель - Национальный комитет Демпартии намерен провести еще шесть теледебатов.

3 февраля в Айове пройдут первые в США собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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