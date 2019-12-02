Армия Хафтара призвала СБ ООН воспрепятствовать амбициям Турции в Ливии

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара призвала Совет Безопасности ООН вмешаться и противостоять амбициям Турции в Ливии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya. В ЛНА также заявили, что соглашения, которые заключил с Турцией от имени Ливии глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж, не могут считаться действительными.

"Турция, которая поддерживает террористические группы и военизированные формирования, создает угрозу интересам ливийского народа, - говорится в распространенном заявлении ЛНА. - А теперь [президент Турции Тайип] Эрдоган пытается использовать "клиническую смерть" правительства Сараджа для заключения соглашений".

Как отметили в ЛНА, "ПНС в Триполи не имеет права подписывать международные соглашения", поэтому "заключенное Сараджем с Турцией соглашение не может считаться действительным".

28 ноября в Стамбуле между Турцией и заседающим в Триполи ПНС был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, в том числе обучение и подготовку вооруженных формирований, подчиняющихся столичному кабмину, а также укрепление связей между военными двух стран. Второй пункт касается разграничения морских зон между странами. Оба положения вызвали резкую реакцию Греции и Египта. Парламент Ливии уже призвал ООН отозвать мандат у ПНС Сараджа из-за его соглашений с Турцией.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: международно признанный кабмин Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами ЛНА Халифы Хафтара. 4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные главе ПНС военизированные формирования начали кампанию "Вулкан гнева", продолжающееся до сих пор противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.