Зеленский утвердил решение СНБО по обеспечению энергетической безопасности Украины

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности". Текст указа обнародован в понедельник на официальном сайте президента.

Соответствующим решением будет создан Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативный орган при СНБО. Кабинету министров поручено внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты относительно создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского союза до 1 апреля 2020 года. Кабмину также поручено разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект относительно актуализации положений общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы страны на период до 2030 года в вопросах увеличения объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа и метана.

Кроме того, правительству предписывается проработать до 1 июля 2020 "вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение".

СНБО также поручил правительству до 1 января 2020 года применить меры для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных шахт и предотвращения возникновения такой задолженности в будущем.

Центральным органам исполнительной власти поручается в месячный срок подать Антимонопольному комитету (АМКУ) информацию о нарушениях субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках. АМКУ в свою очередь обязан провести в установленном порядке расследование нарушений и принять соответствующие меры.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.