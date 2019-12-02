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СБ ООН начнет работу в декабре со встречи с Трампом и выходных в Кентукки

Дипломаты 7 декабря посетят баскетбольный матч

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН в ходе председательства США в декабре встретятся с американским президентом Дональдом Трампом, а затем посетят Кентукки. Об этом сообщила в понедельник журналистам постпред США Келли Крафт после консультаций по программе работы СБ.

"В четверг [5 декабря] у нас состоится поездка в Вашингтон для ланча с президентом, мы очень заинтересованы в этом, и я рада, что после этого в пятницу смогу провести пресс-конференцию", - сказала она.

Она также подтвердила, что на выходные, 7-8 декабря, у СБ запланирована неформальная поездка в ее родной штат Кентукки. "Во Франкфурте [столица штата] у нас состоится обед в резиденции губернатора, и затем мы проведем выходные в городе Лексинктон", - сообщила Крафт. Она уточнила, что в субботу дипломаты вместе посетят баскетбольный матч, а в воскресенье - завод по производству виски.

Как стало известно ТАСС, постпред России при ООН Василий Небензя планирует принять участие в поездке.

Согласно программе на месяц, СБ начнет свою работу с обсуждения ситуации в Ираке, запланированного на 3 декабря. Совет проведет две встречи по Сирии. 11 декабря будет обсуждаться политическое урегулирование, а 19-го - доклад о гуманитарной ситуации в стране. Кроме того, 12 декабря члены совета обсудят ситуацию в Йемене в свете достигнутого ранее мирного соглашения между правительством страны и сепаратистами, действующими на юге.

Также СБ несколько раз обратится к проблемам африканского региона. Обсуждение террористической активности в Западной Африке состоится 16 декабря. Работа миротворческой миссии в Южном Судане и выполнение санкций, действующих в отношении этой страны, станут темой заседания 17 декабря.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий АлексеевичТрамп, Дональд
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