СМИ: предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов агентства Bloomberg

ТАСС, 2 декабря. Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа заявил, что он больше не будет выдавать аккредитации корреспондентам информационного агентства Bloomberg (Bloomberg News) на освещение мероприятий его предвыборной кампании. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на менеджера предвыборной кампании Трампа Брэда Парскейла.

Парскейл указал, что такое решение было принято после недавнего заявления агентства Bloomberg о том, что издание больше не будет проводить журналистские расследования в отношении кандидатов в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии, так как в предвыборную гонку вступил его владелец Майкл Блумберг.

"Решение Bloomberg News официально вести избирательную редакционную политику вызывает беспокойство и является неправильным. В Bloomberg News заявили, что они не будут проводить расследования против своего главы или его конкурентов из числа демократов, многие из которых в настоящее время занимают высокие посты, но продолжат критически освещать деятельность Трампа <...> Так как они объявили об этой предвзятости открыто, штаб Трампа больше не будет давать аккредитацию представителям Bloomberg News на освещение митингов или других событий, связанных с предвыборной кампанией", - отметил Парскейл.

Главный редактор агентства Bloomberg Джон Миклетвэйт в ответном заявлении подчеркнул, что его издание честно и непредвзято освещало деятельность Трампа с тех пор, как он стал кандидатом в президенты США в 2015 году, и намерено продолжать делать это, несмотря на ограничения, введенные штабом лидера США.