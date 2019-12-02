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DPA: министр обороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Афганистан

Аннегрет Крамп-Карренбауэр прилетела в военно-полевой лагерь Бундесвера в Мазари-Шарифе

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в понедельник прибыла с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом сообщило агентство DPA.

Глава оборонного ведомства прилетела в военно-полевой лагерь Бундесвера в Мазари-Шарифе. Во время посещения базы Крамп-Карренбауэр высказалась за продление мандата на участие вооруженных сил ФРГ в миссии в Афганистане. "На сегодня я бы сказала, что очень многое говорит в пользу того, что работа, которую мы начали, должна быть продолжена", - приводит ее слова агентство.

По мнению министра, предстоит пройти еще "долгий путь" в том, что касается стабилизации обстановки в Афганистане. "Это сложный путь, но сегодня мы должны констатировать, что есть прогресс", - полагает Крамп-Карренбауэр.

Теги
АфганистанГермания
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