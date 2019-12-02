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СМИ: французские пожарные начали акцию протеста на площади Республики в Париже

Участники акции проводят сбор средств в поддержку детей погибших коллег

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Пожарные в Париже развернули в пешеходной зоне площади Республики лагерь, начав таким образом рассчитанную на несколько дней акцию протеста. Об этом сообщает в понедельник региональный телеканал BFM Paris.

Как передает телеканал, на одной из главных площадей французской столицы установлены палатки синего, белого и красного цветов, образующие вместе французский триколор. Главное требование пожарных - повышение зарплаты и увеличение штата пожарных частей, необходимое из-за постоянно возрастающего объема работы.

"Находясь на парижской площади, мы будем объяснять прохожим цели нашего протеста, так как мы добиваемся того, чтобы пожарная служба страны была действительно эффективной", - заявил Жан-Пьер Дармезеи, возглавляющий профсоюз пожарных департамента Жиронда (юго-запад страны). Также участники акции проводят сбор средств в поддержку детей погибших коллег.

Как заявила Agence France-Presse пожарный Виржини Пиро из департамента Жер (юго-запад страны) "парижане поддерживают нас, но не от них все зависит". "Надеемся, что правительство страны наконец услышит нас", - сказала Пиро.

Служащая отметила, что пожарные выбрали такой метод протеста из-за "жесткой атаки с помощью слезоточивого газа" со стороны полиции во время прошлой манифестации 15 октября.

К акции борцов с огнем на площади Республики присоединились два десятка "желтых жилетов". Они, в частности, принесли пожарным горячие чай и кофе - температура в Париже подходит к минусовой отметке.

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Франция
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