США рассматривают возможность продления СНВ-III

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. США рассматривают возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III), однако никакого решения на этот счет пока не принято. Об этом заявил в понедельник помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"По вопросу о продлении нового ДСНВ я бы сказал, и мои коллеги, на мой взгляд, ясно это давали понять, что это, безусловно, рассматривается. Мы ни одного, ни другого решения не приняли", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона. Договор, о котором он говорил, в США принято называть новым ДСНВ.

При этом Форд считает, что настало время для выработки новых режимов контроля над вооружениями, поскольку существует опасность возникновения гонки ядерных вооружений между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. "Мы рассматриваем данный вопрос [о продлении срока действия СНВ-III] частично сквозь призму того, как и до какой степени продление нового ДСНВ может способствовать достижению более важной, на наш взгляд, цели: выработке рамок контроля над вооружениями, пресекающих на корню нарождающуюся трехстороннюю гонку на ядерной арене, которую, как я опасаюсь, грозят породить российская и китайская ядерные доктрины и региональные военные стратегии, а также угрозы нашим союзникам", - отметил Форд.

О ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, американский президент Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".