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Еврокомиссия требует от Кипра прояснить намерение отозвать "золотые паспорта" у 26 человек

Кипр должен будет предоставить официальный ответ до 6 января

НИКОСИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия потребовала от властей Республики Кипр прояснить обстоятельства, которые вынудили Никосию заявить о намерении отозвать кипрское гражданство у 26 владельцев так называемых золотых паспортов, полученных в обмен на инвестиции. Об этом сообщает в понедельник газета Cyprus Mail.

По информации издания, в пятницу из Брюсселя на Кипр было отправлено письмо, в котором генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по вопросам правосудия и делам потребителей Тиина Астола просит кипрские власти ответить на два вопроса. В этом обращении ЕК просит уточнить, собираются ли кипрские власти расследовать ситуацию вокруг "возможных неправомерных действий" чиновников, которые способствовали выдаче кипрского гражданства лицам из списка 26-ти, а также спрашивает, каким образом островное государство намерено предотвращать в дальнейшем практику выдачи кипрских паспортов иностранцам с анкетными данными, которые грозят высокими рисками.

Кипр должен будет предоставить официальный ответ на это письмо Еврокомиссии до 6 января.

О намерении Никосии лишить гражданства 26 человек сообщил 6 ноября глава МВД Кипра Константинос Петридис. Он отмечал, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию, и давал понять, что практическая реализация этой процедуры не будет простой и быстрой.

27 ноября кипрская газета Politis сообщила о том, что в списке фигурируют 10 россиян, в том числе предприниматели Олег Дерипаска, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей. Министерство внутренних дел Кипра отказалось комментировать содержание этой статьи, а официальный представитель Дерипаски сообщил, что предприниматель не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства.

29 ноября президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил на торжественном ужине в Лимасоле с участием проживающих на острове представителей российской деловой общественности, что Кипр, несмотря ни на какие слухи, будет продолжать оставаться надежным партнером для предпринимателей из РФ.

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Кипр
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