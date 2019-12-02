Глава МИД Финляндии отрицает, что распорядился вывезти детей финских боевиков ИГ из Сирии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отрицает, что отдавал распоряжение о вывозе детей финских боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из лагеря Эль-Холь. Об этом он заявил в понедельник вечером на пресс-конференции.

"Министр не мог дать и не давал таких приказов, чтобы финнов вывезли из лагеря в ходе какой-то внезапной операции", - сказал он. Как пояснил Хаависто, по просьбе премьер-министра он начал выяснять, что можно сделать для финских граждан в лагере через консульские услуги.

"Летом выяснилось, что матери не просили, чтобы из лагеря вывезли только их детей, а хотели, чтобы в Финляндию вернулась вся семья. Власти лагеря также дали нам понять, что не поддерживают разделение семей", - сказал глава МИД. Он добавил, что много раз информировал парламент и комитет по международным делам о том, какие данные получало министерство.

В октябре, продолжил он, финский канцлер юстиции принял решение, что из лагеря нужно забрать по крайней мере детей. Поскольку это решение имеет юридическую силу для Финляндии, Хаависто назначил человека, который занялся изучением ситуации и того, как другие страны действовали в отношении своих граждан в лагере, а также связывался с курдскими властями. В этой "операции", по его словам, участвовали разные инстанции. Отслеживание судьбы финских детей в лагере, подчеркнул Хаависто, ведется до сих пор.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что министр якобы пытался самовольно вывезти в Финляндию детей боевиков. Для этого, по информации издания, он пытался оказать давление на одного из чиновников финского МИД, главу консульского отдела Паси Туоминена, чтобы тот вывез детей из Сирии рейсом для дипломатов. Туоминен, утверждала газета, отказался выполнить просьбу министра, сославшись на нежелание нарушать международное право, после чего якобы был смещен со своего поста.

По словам Хаависто, это тоже неправда. "Он еще работает, эта вакансия не является открытой", - сказал министр. При этом ситуацией в лагере Эль-Холь в финском МИД, добавил он, теперь занимается другой человек.

Финские дети в лагере Эль-Холь

В конце мая телекомпания Yle сообщила, что более 30 детей, рожденных уехавшими из Финляндии на войну в Сирию женщинами, находятся в настоящее время в сирийском лагере беженцев Эль-Холь. По ее информации, всего в лагере 44 человека, связанных с Финляндией, из них 11 женщин и 33 ребенка, часть из которых появились на свет в Сирии. Все 11 женщин родились в Финляндии, трое из них - финки по национальности. Они сообщили Yle, что хотят вернуться на родину вместе со своими детьми.

Хаависто ранее подчеркивал, что финское правительство не готовит операцию по коллективному вывозу в Финляндию финских женщин и детей, находящихся в лагере Эль-Холь. В свою очередь премьер-министр Финляндии Антти Ринне сообщил, что жители лагеря "не могут свободно из него выйти, многие из них находятся под следствием за совершенные действия", поэтому финская сторона не может "просто зайти туда и забрать людей".

Согласно опубликованному 13 июня телефонному опросу тысячи человек, который был проведен по заказу Yle, каждый третий житель Финляндии выступает против возвращения в страну финских жен боевиков ИГ и их детей из лагерей беженцев в Сирии. Всего на войну в Сирию и Ирак из Финляндии уехали около 80 человек.