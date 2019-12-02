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Финские социал-демократы поддерживают продолжение работы Ринне на посту премьера

Ранее лидер центристов Катри Кулмуни сообщила, что партия по-прежнему привержена пятипартийной правящей коалиции

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Правящая Социал-демократическая партия Финляндии поддерживает продолжение работы ее лидера Антти Ринне на посту премьер-министра. Об этом в понедельник после заседания правления партии сообщил ее секретарь Анттон Рённхольм.

"Правление полностью доверяет председателю партии, премьер-министру Антти Ринне", - сказал он. Сам Ринне при этом подчеркнул, что во вторник хотел бы услышать точный ответ от входящей в правительственную коалицию партии "Финляндский центр", готова ли она продолжать работу в составе кабмина с ним как премьер-министром или нет.

Ранее лидер центристов Катри Кулмуни сообщила, что партия по-прежнему привержена пятипартийной правящей коалиции, однако утратила доверие к премьеру и ждет по этому поводу "выводов от социал-демократов". Вместе с тем она прямо не ответила на вопрос о том, должен ли, по мнению центристов, Ринне подать в отставку.

Ведомство канцлера юстиции Финляндии, которое следит за соответствием законам работы правительства, получило к настоящему моменту несколько жалоб на действия Ринне в ситуации с забастовкой сотрудников финской почты. В пятницу министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро ушла в отставку из-за забастовки почтальонов.

В прошлую среду работникам почты Финляндии удалось разрешить с работодателем разногласия по условиям труда, после чего забастовка, длившаяся две недели, была прекращена. В ходе нее стало известно, что министр была осведомлена о том, что почтальонов хотят перевести на менее выгодный рабочий контракт в новый профсоюз, что приведет к снижению их зарплаты. На министра также поступило несколько жалоб в ведомство канцлера юстиции.

Несколько партий оппозиции - Национальная коалиционная партия, "Христианские демократы Финляндии" и движение "Сейчас" - предложили вынести кабмину вотум недоверия в связи со скандалом. Этот вопрос будет обсуждаться во вторник, голосование по вотуму должно состояться в среду.

Забастовка почтальонов

11 ноября Профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU) объявил забастовку из-за несогласия с работодателем по условиям труда и перевода из одного профсоюза в другой. До этого в течение нескольких недель между ним и работодателем шли переговоры, согласовать позиции стороны не смогли. Первая забастовка сотрудников почты завершилась 24 ноября, вторая началась 25 ноября и должна была продлиться до 8 декабря, однако затем дата поменялась на 22 декабря. Забастовка охватила около 10 тыс. сотрудников почты.

В PAU ранее пояснили, что руководство почтовой службы пыталось пересмотреть трудовые договоры с сотрудниками в сторону снижения их доходов.

Ноябрь традиционно является одним из наиболее загруженных месяцев в работе почты Финляндии, поскольку именно в это время финны начинают рассылать посылки и открытки к Рождеству. Забастовка привела к задержкам в доставке почтовой корреспонденции от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, забастовки солидарности объявили также многие другие профсоюзы, что привело к отмене авиарейсов, автобусов и морских круизов.

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