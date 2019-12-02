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Рейтинг одобрения деятельности президента Чили опустился до исторического минимума

Деятельность Себастьяна Пиньеры поддерживают только 4,6% жителей страны

ТАСС, 2 декабря. Деятельность Себастьяна Пиньеры на посту президента Чили пользуется поддержкой только 4,6% жителей южноамериканской страны. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного в ноябре компанией Activa Research, обнародовала в понедельник радиостанция Bio-Bio. По ее данным, уровень поддержки президента опустился до нового исторического минимума.

Порядка 78,1% участников опроса не одобряют работу Пиньеры в качестве главы государства. Число недовольных по сравнению с октябрем текущего года, когда страну начали сотрясать антиправительственные выступления, увеличилось на 17%. Пиньера вступил в должность президента 11 марта 2018 года на четырехлетний срок.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с силовиками, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек, несколько тысяч пострадали.

В конце октября Пиньера заявил, что правительство направит в парламент пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электроэнергию и цен на лекарства, а также установление минимального гарантированного дохода. В середине ноября законодательный орган согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции, что было одним из требований протестующих.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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