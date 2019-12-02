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В Раде нашли замену главе комитета внешней политики, попавшему в секс-скандал

Теперь должность занимает Елизавета Ясько

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины избрала Елизавету Ясько новым главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщила в понедельник заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - отметила Кравчук в Facebook.

По ее словам, 4 декабря вопрос о ее назначении рассмотрит регламентный комитет, а после этого Рада должна проголосовать за постановление о назначении главы комитета.

Ясько, которая возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ, заменит на посту главы комитета депутата от президентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко. Свою должность он потерял из-за телефонной переписки о предоставлении сексуальных услуг, которую вел в зале заседаний парламента.

Елизавета Ясько (1990 года рождения) до избрания депутатом Рады была политологом, экспертом по вопросам культуры. Она также член нескольких международных организаций, лектор Украинского католического университета, работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.

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Украина
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