Вице-премьер Украины: проект коммюнике "нормандской встречи" не содержит прорывных идей

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Проект итогового документа по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря во Франции не содержит "прорывных идей". Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в украинском правительстве Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

"Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей", - отметил Кулеба, добавив, что "все будет зависеть от результатов переговоров".

Он объяснил, что такой документ готовится заранее, чтобы "было мясо, которое можно было бы потом дополнить".