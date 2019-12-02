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Выборы президента США - 2020

Соперник Трампа купил домен сайта, совпадающий с лозунгом предвыборной кампании президента

На этом интернет-ресурсе миллиардер Том Стейер разместил информацию о продаже своих наклеек, содержащих лозунги с критикой главы Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Миллиардер Том Стейер, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии США на пост президента на выборах 2020 года, приобрел в понедельник доменное имя, которое совпадает с лозунгом избирательной кампании президента США Дональда Трампа - Keep America Great ("Сохранить величие Америки"). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На новом интернет-ресурсе Стейер разместил информацию о продаже своих наклеек на бампер автомобиля, содержащих лозунги с критикой Трампа. "Штаб Трампа гордится тем, что прибирает к рукам сайты своих политических соперников, однако они забыли застолбить адрес для их слогана Keep America Great в кампании по переизбранию, - привело агентство заявление пресс-службы Стейера. - Теперь на этом ресурсе можно приобрести наклейку на бампер, которая наглядно демонстрирует то, что большинство американцев уже знают о Дональде Трампе".

В октябре бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся сейчас одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих президентских выборах, объявил об агитационной кампании среди испаноязычных избирателей под девизом Todos Con Biden ("Вместе с Байденом"). По информации Bloomberg, штаб Трампа приобрел после этого одноименный домен и на новом сайте разместил ссылку на свой интернет-ресурс, посвященный предвыборной агитации среди латиноамериканцев. В 2015 году штаб Трампа, чье право баллотироваться от республиканцев оспаривал в том числе Джеб Буш, приобрел домен JebBush.com и обеспечил с него переадресацию на портал, посвященный избирательной кампании нынешнего президента.

Стейер, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, принимал участие в общенациональных теледебатах претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. В 2017 году он создал политическую группу Need to Impeach ("Необходимость в импичменте"), добивающуюся импичмента Трампа.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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