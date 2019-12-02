Саммит НАТО в Лондоне. 70-й день рождения - грустный праздник?

Торжественный саммит глав государств и правительств НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса, открывается во вторник в Лондоне. Днем рождения НАТО считается 4 апреля 1949 года, когда был подписан основополагающий Вашингтонский договор. Нынешний саммит должен был, как ожидалось, продемонстрировать единство государств альянса перед грядущими вызовами, а также выразить поддержку выходящей из ЕС Великобритании.
В официальной повестке 3 декабря - торжественный ужин вечером, а 4 декабря утром - единственное рабочее заседание продолжительностью два часа, то есть предполагающее не более четырех минут на выступление за круглым столом каждого из лидеров 29 стран альянса и генсека НАТО.
На этом заседании предполагается успеть обсудить вопросы распределения оборонных расходов стран НАТО и обеспечения безопасности в Европе, в частности, после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в одностороннем выходе из которого США альянс обвиняет Россию. Лидеры примут также несколько формальных постановлений - в частности, утвердят на высшем уровне решение министерской встречи НАТО 22 ноября о признании космоса одной из сфер операционной деятельности альянса наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространствами. Впрочем, НАТО обещает не размещать в космосе оружие, а использовать эту среду лишь для связи и наблюдения - в частности, для нужд систем ПВО и ПРО.
В теории, таким образом, саммит был задуман как очень компактное по времени торжественное мероприятие. На практике же лидеры ведущих стран НАТО везут на мероприятие множество проблем и взаимных претензий. Причем все они касаются главной из ценностей НАТО - денег.
Неуместный Brexit
Дата и место саммита были выбраны еще в 2018 году неслучайно - лидеры НАТО собираются в Лондоне, чтобы выразить поддержку Великобритании, "покинувшей Евросоюз, но остающейся одной из ключевых стран альянса", как говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Реальность серьезно разошлась с планами уже в этой символической части. Изначально в НАТО рассчитывали, что к 3 декабря 2019 года пройдет более восьми месяцев с момента выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 29 марта, и наиболее тяжкие последствия Brexit будут позади. Британская элита с этой задачей не справилась, премьер Тереза Мэй поплатилась за это премьерским креслом, а Лондон был вынужден трижды просить у Брюсселя отсрочки. Страна до сих пор "одной ногой" остается в ЕС и готовится к внеочередным парламентским выборам, а Brexit отложен до 31 января 2020 года.
Более того, саммит НАТО и третий по счету визит президента Трампа в Соединенное Королевство, которые проходят меньше чем за 10 дней до выборов в британский парламент, - это проблема для консервативного правительства Бориса Джонсона. Ему ставят в упрек слишком близкие отношения с Трампом и намерение "продать NHS" (пока еще бесплатную Национальную систему здравоохранения) американским корпорациям.
По данным газеты The Times, команда Джонсона опасается того, что американского лидера вновь обвинят во вмешательстве в британскую предвыборную кампанию, что создаст благоприятную почву и для критики в адрес Джонсона. По этой причине глава британского правительства намерен свести к минимуму публичное общение с Трампом, который ранее неоднократно тепло отзывался о Джонсоне, называя его тем премьером, который нужен стране.
С большой речью, посвященной британской внешней политике, в день начала саммита намерен выступить главный противник Джонсона - лидер британской оппозиции Джереми Корбин. Ранее глава лейбористов заявлял, что Лондон должен прекратить "слепо прислуживать" США, и раскритиковал решения своих предшественников поддержать вторжения в Афганистан, Ирак и Ливию. Корбин также заявил о том, что поддерживает стремление президента Франции Эмманюэля Макрона добиться реформ в НАТО и положить конец острому противостоянию между альянсом и Россией.
Смерть мозга
Самые громкие претензии к НАТО озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон, который накануне встречи сделал целую серию громких и болезненных для НАТО заявлений, включая диагноз о "смерти мозга" альянса, поставленный в интервью журналу The Economist. Макрон обвинил НАТО в отсутствии координации, в частности, вокруг операции Турции в Сирии. Тот факт, что Турция начала военные действия против курдов без консультации со своими союзниками, а американцы бросили курдов - своих основных партнеров в Сирии, - также не спрашивая мнения стран НАТО, вызвало много вопросов не только у французов. Главный из них: к кому еще из своих союзников США готовы будут повернуться спиной, когда это покажется им удобно?
Французский лидер счел этот пример отличным поводом продвинуть свою идею о необходимости создания европейской системы обороны для европейцев, без опоры на США. "Европе нужна собственная армия, которая позволит ей защищаться от Китая, России, и, в случае необходимости, даже США", - говорил ранее Макрон. Французский президент нацелен примерить роль неформального европейского лидера, место которого вскоре окажется вакантным с уходом на политический покой Ангелы Меркель.
Именно в этом разрезе - стремлении сделать Францию и французского президента снова великими - следует рассматривать и остальные инициативы Макрона, включая заявления о необходимости нормализации диалога с Россией, в которой Париж видит потенциальный противовес США. Или рычаг давления на Вашингтон, если тот будет чрезмерно прессовать европейских партнеров - например, по вопросу увеличения военных трат или по обязательным закупкам американского вооружения.
Тема вооружений - еще один больной вопрос для Макрона и правительства Франции. "Нельзя допустить, чтобы статья 5 Устава НАТО (о коллективной самообороне) превращалась под давлением Вашингтона в "статью F-35", которая обязывала бы страны НАТО покупать американские вооружения", - сказала французский министр вооруженных сил Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Посыл предельно четкий: Франция не хочет платить за развитие американского ВПК. Европейская оборона нужна Парижу для поддержки собственной промышленности, в частности, компании Dassault Aviation, которая производит истребители четвертого поколения Rafale и выступает соучредителем (совместно с Германией и Испанией) концерна по созданию европейского самолета пятого поколения, способного составить конкуренцию F-35.
Турецкие вопросы
В целом НАТО считает сейчас самой проблемной своей страной Турцию, и та платит альянсу взаимностью. Причем проблема не только в сирийской операции и ее результатах - а среди них и передача большей части курдских территорий под контроль официального Дамаска, и шаг Анкары навстречу Москве, в частности, в вопросе совместного патрулирования.
Для США и НАТО большой проблемой остается закупка Турцией российских систем ПВО С-400, о чем Брюссель и Вашингтон говорят открыто. Дело не только в $2,5 млрд, которые получит Россия за четыре дивизиона ПВО. НАТО и США, отговаривая Турцию от сделки, увещевали Анкару, что С-400 будет невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО. Тот факт, что стоящие на вооружении в Греции российские С-300 в эту систему вполне интегрированы, при этом никого не смущал. Анкара послушала эти претензии и заявила, что не намерена интегрировать свои С-400 в систему альянса. Иными словами, НАТО получила в своей ключевой стране на большом Ближнем Востоке независимую систему ПВО, над которой у альянса не будет никакого контроля и которая не просто способна уничтожать самолеты НАТО, а "заточена" под это.
Пытаясь наказать Анкару, США отказались выполнять свой контракт на поставку Турции F-35 и оказались перед угрозой замены этих самолетов на российские Су-35. Сейчас и Вашингтон, и Брюссель прилагают максимум усилий, чтобы этого не случилось.
Впрочем, этим список претензий стран НАТО к Турции не исчерпывается. Входящие в ЕС государства еще летом ввели против Турции санкции за несанкционированную разведку газовых месторождений на шельфе Республики Кипр. К повестке дня НАТО эта тема напрямую не относится, но и атмосферу за столом переговоров не улучшает.
Немецкая скупость и русский газ
Большие вопросы у Вашингтона и у Брюсселя к Германии. Первая экономика ЕС в 2019 году имеет третий по объему военный бюджет НАТО в $54,75 млрд после США ($730,15 млрд) и Великобритании ($60,76 млрд). Однако в процентном отношении к своему ВВП Берлин дает непозволительно мало - всего 1,38% вместо требуемых в НАТО 2%.
Эта недостаточная щедрость усугубляется тем, что Германия является одним из ведущих конкурентов США на рынке вооружений. Кроме того, Берлин, невзирая на давление США, продолжает поддерживать реализацию проекта российского газопровода "Северный поток - 2". Он способен дать Германии и соседним европейским государствам в год до 55 млрд куб. м российского газа по цене по меньшей мере на 30% ниже сжиженного газа из США, который Вашингтон пытается проталкивать на европейский рынок. Тезис, что Германия предательски закупает российский газ, когда США, не щадя средств, вкладываются в ее оборону от России, Дональд Трамп уже использовал на прошлом саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Меркель, впрочем, на шантаж не поддалась.
Торговые войны ЕС с США в свою очередь бьют по немецкой промышленности, включая производство автомобилей, и также не способствуют повышению взаимопонимания в НАТО, особенно при дележе расходов. Не удивительно, что глава МИД ФРГ Хайко Маас косвенно поддержал обвинения президента Макрона в адрес НАТО и призвал создать "совет мудрецов" - экспертную консультационную структуру для обсуждения возможной трансформации НАТО, чтобы организация лучше отвечала насущным вызовам современности.
Грустный праздник
Основные мероприятия лондонского саммита будут проходить за пределами Лондона - в отеле "Гроув", который находится в графстве Хартфордшир, граничащем с Большим Лондоном. Подходы к гостинице, расположенной на холме посреди обширного частного парка площадью 120 га, уже перекрыты проволочными ограждениями и бетонными блоками. На ведущих к ней дорогах, которые за неделю до начала саммита начали перекрывать на ночь, стоят блокпосты. При повышенных мерах безопасности будет проходить и прием для прибывших на саммит лидеров в Букингемском дворце с участием Елизаветы II.
Демонстрации активистов, выступающих против деятельности НАТО, а также политики президента США Дональда Трампа, ожидаются как на Трафальгарской площади в Лондоне, так и в Хартфордшире. О своем намерении выйти на улицы уже заявили экоактивисты из движения Extinction Rebellion и сотрудники Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании. Первые возмущены позицией, которую глава Белого дома занимает по вопросу об изменении климата Земли, вторых же беспокоит судьба пока бесплатной для британцев NHS в случае, если после Brexit американские компании получат доступ к британскому рынку здравоохранения.
В общем, 70 лет - возраст почтенный, и, как, отметила The Times, "в свои 70 лет альянс стал больным и сварливым".
Денис Дубровин, Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко