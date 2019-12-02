Саммит НАТО в Лондоне. 70-й день рождения - грустный праздник?

Торжественный саммит глав государств и правительств НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса, открывается во вторник в Лондоне. Днем рождения НАТО считается 4 апреля 1949 года, когда был подписан основополагающий Вашингтонский договор. Нынешний саммит должен был, как ожидалось, продемонстрировать единство государств альянса перед грядущими вызовами, а также выразить поддержку выходящей из ЕС Великобритании.

В официальной повестке 3 декабря - торжественный ужин вечером, а 4 декабря утром - единственное рабочее заседание продолжительностью два часа, то есть предполагающее не более четырех минут на выступление за круглым столом каждого из лидеров 29 стран альянса и генсека НАТО.

На этом заседании предполагается успеть обсудить вопросы распределения оборонных расходов стран НАТО и обеспечения безопасности в Европе, в частности, после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в одностороннем выходе из которого США альянс обвиняет Россию. Лидеры примут также несколько формальных постановлений - в частности, утвердят на высшем уровне решение министерской встречи НАТО 22 ноября о признании космоса одной из сфер операционной деятельности альянса наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространствами. Впрочем, НАТО обещает не размещать в космосе оружие, а использовать эту среду лишь для связи и наблюдения - в частности, для нужд систем ПВО и ПРО.

В теории, таким образом, саммит был задуман как очень компактное по времени торжественное мероприятие. На практике же лидеры ведущих стран НАТО везут на мероприятие множество проблем и взаимных претензий. Причем все они касаются главной из ценностей НАТО - денег.

Неуместный Brexit

Дата и место саммита были выбраны еще в 2018 году неслучайно - лидеры НАТО собираются в Лондоне, чтобы выразить поддержку Великобритании, "покинувшей Евросоюз, но остающейся одной из ключевых стран альянса", как говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Реальность серьезно разошлась с планами уже в этой символической части. Изначально в НАТО рассчитывали, что к 3 декабря 2019 года пройдет более восьми месяцев с момента выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 29 марта, и наиболее тяжкие последствия Brexit будут позади. Британская элита с этой задачей не справилась, премьер Тереза Мэй поплатилась за это премьерским креслом, а Лондон был вынужден трижды просить у Брюсселя отсрочки. Страна до сих пор "одной ногой" остается в ЕС и готовится к внеочередным парламентским выборам, а Brexit отложен до 31 января 2020 года.

Более того, саммит НАТО и третий по счету визит президента Трампа в Соединенное Королевство, которые проходят меньше чем за 10 дней до выборов в британский парламент, - это проблема для консервативного правительства Бориса Джонсона. Ему ставят в упрек слишком близкие отношения с Трампом и намерение "продать NHS" (пока еще бесплатную Национальную систему здравоохранения) американским корпорациям.

По данным газеты The Times, команда Джонсона опасается того, что американского лидера вновь обвинят во вмешательстве в британскую предвыборную кампанию, что создаст благоприятную почву и для критики в адрес Джонсона. По этой причине глава британского правительства намерен свести к минимуму публичное общение с Трампом, который ранее неоднократно тепло отзывался о Джонсоне, называя его тем премьером, который нужен стране.

С большой речью, посвященной британской внешней политике, в день начала саммита намерен выступить главный противник Джонсона - лидер британской оппозиции Джереми Корбин. Ранее глава лейбористов заявлял, что Лондон должен прекратить "слепо прислуживать" США, и раскритиковал решения своих предшественников поддержать вторжения в Афганистан, Ирак и Ливию. Корбин также заявил о том, что поддерживает стремление президента Франции Эмманюэля Макрона добиться реформ в НАТО и положить конец острому противостоянию между альянсом и Россией.

Смерть мозга

Самые громкие претензии к НАТО озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон, который накануне встречи сделал целую серию громких и болезненных для НАТО заявлений, включая диагноз о "смерти мозга" альянса, поставленный в интервью журналу The Economist. Макрон обвинил НАТО в отсутствии координации, в частности, вокруг операции Турции в Сирии. Тот факт, что Турция начала военные действия против курдов без консультации со своими союзниками, а американцы бросили курдов - своих основных партнеров в Сирии, - также не спрашивая мнения стран НАТО, вызвало много вопросов не только у французов. Главный из них: к кому еще из своих союзников США готовы будут повернуться спиной, когда это покажется им удобно?

Французский лидер счел этот пример отличным поводом продвинуть свою идею о необходимости создания европейской системы обороны для европейцев, без опоры на США. "Европе нужна собственная армия, которая позволит ей защищаться от Китая, России, и, в случае необходимости, даже США", - говорил ранее Макрон. Французский президент нацелен примерить роль неформального европейского лидера, место которого вскоре окажется вакантным с уходом на политический покой Ангелы Меркель.

Именно в этом разрезе - стремлении сделать Францию и французского президента снова великими - следует рассматривать и остальные инициативы Макрона, включая заявления о необходимости нормализации диалога с Россией, в которой Париж видит потенциальный противовес США. Или рычаг давления на Вашингтон, если тот будет чрезмерно прессовать европейских партнеров - например, по вопросу увеличения военных трат или по обязательным закупкам американского вооружения.

Тема вооружений - еще один больной вопрос для Макрона и правительства Франции. "Нельзя допустить, чтобы статья 5 Устава НАТО (о коллективной самообороне) превращалась под давлением Вашингтона в "статью F-35", которая обязывала бы страны НАТО покупать американские вооружения", - сказала французский министр вооруженных сил Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Посыл предельно четкий: Франция не хочет платить за развитие американского ВПК. Европейская оборона нужна Парижу для поддержки собственной промышленности, в частности, компании Dassault Aviation, которая производит истребители четвертого поколения Rafale и выступает соучредителем (совместно с Германией и Испанией) концерна по созданию европейского самолета пятого поколения, способного составить конкуренцию F-35.

Турецкие вопросы

В целом НАТО считает сейчас самой проблемной своей страной Турцию, и та платит альянсу взаимностью. Причем проблема не только в сирийской операции и ее результатах - а среди них и передача большей части курдских территорий под контроль официального Дамаска, и шаг Анкары навстречу Москве, в частности, в вопросе совместного патрулирования.