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Госдепартамент оценил сотрудничество с Россией в борьбе с ядерным терроризмом

В ведомстве отметили, что это весьма эффективное сотрудничество

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент считает "весьма эффективным" сотрудничество с Россией в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). Об этом заявил в понедельник помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Взаимодействие с Россией через ГИБАЯТ продолжает быть довольно хорошим. Мне выпала честь присутствовать на пленарном заседании в Аргентине <...> Было приятно видеть признаки этого сотрудничества по мере того, как группа продолжает свою работу, мы ожидаем, что будем и дальше [выполнять] нашу роль в сопредседательстве с Россией", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

При этом он назвал контакты Вашингтона и Москвы в рамках ГИБАЯТ "одним из светлых пятен в американо-российском сотрудничестве". "Должен сказать, это весьма эффективное сотрудничество", - добавил Форд.

Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма была объявлена в 2006 году на саммите "восьмерки" в Санкт-Петербурге президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем. В рамках инициативы ведется работа по обеспечению защищенности и сохранности ядерных объектов и материалов. В ГИБАЯТ на сегодняшний день участвуют 88 государств и шесть международных организаций.

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