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Ситуация на Корейском полуострове

Ким Чен Ын провел церемонию завершения крупнейшей в КНДР стройки в Самчжиёне

В Самчжиёне построили жилые дома, железнодорожную станцию, современную научно-техническую библиотеку и магазины
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Описание
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
© ЦТАК
© ЦТАК
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства уездного центра Самчжиёна - крупнейшей стройки в народной республике в нынешнем году, в ходе которой там был возведен новый современный город. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства и ввод в строй возведенных объектов. "Под громкие возгласы "Ура!" были запущены салюты и воздушные шары, которые украсили небо уездного центра Самчжиёна", - подчеркнуло агентство. Как сообщает ЦТАК, дивизия военных строителей имени 16 февраля, которая возводила объекты уездного центра, прошла строевым шагом перед участниками торжеств.

Вместе с Ким Чен Ыном в торжественной церемонии завершения строительства в Самчжиёне приняли участие первый зампред Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Цой Рён Хэ, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Бон Дю и премьер кабинета министров народной республики Ким Чжэ Рён.

Новый современный город

В ходе масштабного строительства в уезде Самчжиён, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом в народной республике, на месте прежнего уездного центра возведен новый современный город со всей инфраструктурой. Помимо жилых домов в Самчжиёне построены новые административные здания, магазины, железнодорожная станция, современная научно-техническая библиотека, а также больница, оснащенная новейшим диагностическим оборудованием. В уездном центре также созданы несколько крупных предприятий, в том числе фабрика по производству картофельной муки и завод по изготовлению напитков из ягод черники.

Лидер КНДР уделял пристальное внимание реализации крупнейшего строительного проекта в народной республике и неоднократно лично посещал Самчжиён. При этом Ким Чен Ын поставил задачу строителям завершить работы на один год раньше намеченного срока: до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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