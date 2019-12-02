СМИ: в Бразилии задержали подозреваемого в подготовке покушения на президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 декабря. /ТАСС/. Бразильские правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в подготовке покушения на президента республики Жаира Болсонару. Об этом сообщил в понедельник портал Agora noticias со ссылкой на источники в военной полиции.

По их информации, злоумышленник оказался работником одной из компаний, предоставляющих услуги по уборке военного учебного заведения в городе Трес-Корасойс (штат Минас-Жерайс), которое Болсонару посетил 29 ноября. Он принял участие в церемонии выпуска офицеров. Тогда же подозреваемый и был задержан.

Ранее в соцсетях он опубликовал фотографии с подписями, которые были расценены как угроза национальной безопасности. В частности, к снимку, сделанному в стенах заведения, он оставил подпись: "Здесь начинается череда историй, в которых я оказываюсь внедренным в волчье логово, а точнее - в бразильскую армию". Портал также отмечает, что на размещенной в интернете видеозаписи подозреваемый затачивает рукоятку зубной щетки, заявляя, что он готовит "нож для Болсонару".

На допросе он подтвердил, что разместил эти публикации, но сделано это было, по его словам, в шутку. Он также указал, что не является членом какой-либо организации или политической группы.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес две операции.

Биспу ди Оливейра был признан невменяемым и помещен в психбольницу.