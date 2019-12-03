Трамп назвал отличной работой доклад республиканцев по импичменту

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приветствовал доклад республиканцев, который отвергает основные доводы демократов в рамках расследования дела об импичменте главы Белого дома.

"Только что приземлился в Великобритании для участия в саммите НАТО. До приземления прочитал доклад республиканцев об обмане с импичментом, - отметил Трамп в понедельник вечером на своей странице в Twitter. - Отличная работа! Читайте стенограммы [разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским], можем ли мы пойти в Верховный суд, чтобы это остановить?".

Как утверждается в докладе, сомнения Трампа о военной помощи Киеву были обоснованны из-за коррупции на Украине. Кроме того, республиканцы категорически отвергли обвинения демократов в адрес Трампа о намерении извлечь политические выгоды из расследования против семьи бывшего вице-президента США и одного из наиболее вероятных кандидатов от Демпартии на выборах 2020 года Джозефа Байдена. В докладе также отрицаются какие-либо попытки главы Белого дома помешать даче показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса.

Как заявил в понедельник в беседе с журналистами американский лидер, Белый дом не станет направлять своих полномочных представителей на новые слушания в рамках процедуры импичмента, которые состоятся 4 декабря в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.