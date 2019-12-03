МИД Кубы назвал ложью заявления США о влиянии Гаваны на протесты в Латинской Америке

ГАВАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Заявления властей США о том, что Куба стремится использовать протесты в ряде латиноамериканских стран в своих интересах, являются ложью. С такой позицией кубинского правительства выступил в понедельник министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья.

"Госсекретарь США [Майкл] Помпео бесстыдно лжет, когда вменяет Кубе использование в своих целях протеста латиноамериканских народов - впрочем, справедливого и законного - против дикой неолиберальной политики и жестоких репрессий. Необходимо прекратить применение доктрины Монро, господство и империалистическое вмешательство в Латинскую Америку", - написал дипломат в Twitter.

Ранее в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет помогать "легитимным правительствам" в Латинской Америке противостоять протестным движениям, не отражающим "демократическую волю народа". Он отметил, что убежден в том, что Куба и Венесуэла стремятся использовать протестные движения в таких странах, как Боливия, Чили, Колумбия и Эквадор, в своих интересах.