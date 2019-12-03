WP: глава Минюста США не согласен с докладом, оправдывающим слежку ФБР за Трампом

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции США и генеральный прокурор Уильям Барр выразил несогласие с выводами доклада генерального инспектора ведомства Майкла Хоровитца о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) в июле 2016 года имело достаточные основания для расследования в отношении предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Сам доклад Хоровитца должен быть опубликован 9 декабря, а 11 декабря инспектор выступит на слушаниях юридического комитета Сената.

"Разногласия выявились касательно главных выводов Хоровитца о первопричинах российского расследования [о приписываемых Москве попытках вмешательства в президентские выборы США 2016 года и якобы имевшихся связях команды Трампа с Россией], - отмечает издание. - Это может стать прелюдией к серьезным разногласиям в среде американских правоохранителей по расследованию президентской кампании".

Пока не ясно, каким именно образом Барр будет опротестовывать заключения генерального инспектора. Одним из вариантов является официальное письмо от имени министра или какого-либо другого высокопоставленного представителя ведомства, которое может быть включено в финальную версию доклада.

В Минюсте США и входящем в его структуру ФБР отказались комментировать публикацию.

Расследования слежки за штабом Трампа

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников предвыборного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о якобы имевших место попытках повлиять на ход выборов в США.