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СМИ: Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могли быть задержаны до 1 млн человек

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, с тех пор как Конгресс США вынашивает планы по поводу законопроекта о Синьцзяне, Китай рассматривает возможность введения ограничений в отношении американских официальных лиц и сенаторов, которые одиозно ведут себя в данном вопросе, - написал он во вторник в своем Twitter. - КНР также может ввести запрет на посещение Синьцзяна всеми владельцами американских дипломатических паспортов".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в СУАР могли быть в разное время задержаны до 1 млн человек. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что в Синьцзяне не нарушаются права человека по национальному и религиозному признаку.

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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