В Китае заявили, что будут твердо отстаивать единство страны

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Власти КНР будут твердо отстаивать единство своей страны и рассматривать специальные административные районы Гонконг и Макао в качестве подчиняющихся центру административно-территориальных единиц. Об этом заявил во вторник член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу.

"При формулировке понятий "одна страна" и "две системы" первое должно неукоснительно рассматриваться в качестве основы и предпосылки для второго. <...> Необходимо правильно воспринимать центральную власть [в КНР], рассматривать взаимоотношения между центром и этими специальными административными районами как единую систему взаимодействия между центральной и провинциальными администрациями Китая", - подчеркнул он, выступая на торжественном собрании в пекинском Доме народных собраний, посвященном 20-летию принятия Основного закона КНР о специальном автономном районе Аомэнь. Это событие в 1999 году ознаменовало возвращение бывшего португальского владения Макао под юрисдикцию Пекина.

По словам Ли Чжаньшу, процветание и стабильность в этих специальных административных районах можно обеспечить только за счет твердой защиты национального суверенитета, безопасности и интересов всего Китая.