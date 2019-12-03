В Сеуле заявили, что найдут с США компромисс по вопросу совместных военных расходов

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Корея и США сумеют достичь хороших результатов на переговорах по разделению совместных военных расходов. Такое мнение выразил южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду в преддверии очередного раунда диалога по этому вопросу, сообщает во вторник телеканал KBS.

По его данным, министр подчеркнул важность южнокорейско-американского союза, отметив, что он "является одним из самых успешных в мире и остается крепок как никогда". Чон Гён Ду также отметил, что "теперь Республика Корея, имея сильную экономику и армию, может вносить свой вклад в поддержание интересов союзников". "Уверен, что и в вопросе разделения военных расходов сторонам удастся достичь справедливой и оптимальной договоренности на основе взаимного доверия", - добавил он.

Республика Корея и США 3 и 4 декабря продолжают в Вашингтоне переговоры о распределении расходов на совместную оборону и содержание американских войск на Корейском полуострове. Как сообщили в южнокорейском МИД, делегацию Республики Корея на предстоящих переговорах возглавит главный переговорщик Сеула по вопросу распределения расходов на оборону Чон Ын Бо, США представит Джеймс Дехарт из Госдепартамента.

19 ноября состоялся последний раунд переговоров США и Республики Корея, в ходе которого стороны не смогли достичь прогресса в вопросе распределения средств на совместную оборону. Как отметили в Сеуле, консультации закончились раньше запланированного по инициативе американской стороны из-за "большой разницы в позициях" Сеула и Вашингтона.

Начиная с прошлого года Вашингтон требует повышения доли взносов Сеула на содержание контингента США в Республике Корея. Так, расходы Южной Кореи на совместную с США оборону в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея оплачивала расходы на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.