Казахстан ожидает подтверждения участия от приглашенных на переговоры по Сирии

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана направило приглашение всем участникам переговоров по Сирии в Нур-Султане и на этой неделе ожидает их подтверждения. Об этом сообщил во вторник журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Мы направили официальное приглашение и ждем подтверждения от них. На этой неделе, я думаю, получим", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос об участниках международной встречи по Сирии в Нур-Султане.

Он отметил, что приглашение в том числе направлено спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену. Глава МИД Казахстана сообщил, что ожидает участия делегации сирийской оппозиции "на таком же уровне, как на предыдущих переговорах". На переговорах по Сирии в Нур-Султане, которые прошли 1-2 августа, делегацию вооруженной сирийской оппозиции возглавлял Ахмад аль-Тоума.

"Есть повестка дня, она будет утверждаться сначала. Это обычно стабилизация ситуации, обмен пленными, телами, и сейчас, естественно, будет вопрос Конституционного комитета тоже рассматриваться", - пояснил Тлеуберди.

10-11 декабря в Нур-Султане пройдет 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате". В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, - а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.