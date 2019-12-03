СМИ: МИД КНДР назвал переговоры с США уловкой в политических интересах Вашингтона

ПХЕНЬЯН, 3 декабря. /ТАСС/. Переговоры между КНДР и США являются уловкой в политических интересах Вашингтона. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сона, текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Диалог, рекламируемый США, является, по сути, не более чем глупой уловкой, призванной удерживать КНДР связанной переговорами и использовать ее в интересах политической ситуации и выборов в США", - подчеркивается в заявлении замглавы МИД КНДР.

По мнению замглавы МИД КНДР, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР". При этом представитель внешнеполитического ведомства народной республики напомнил о том, что в конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

"Все, что сейчас может быть сделано, это выбор США, и только от США зависит, какой рождественский подарок они для себя выберут", - резюмировал Ли Тэ Сон.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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