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Президент Узбекистана определил новый статус государственного информагентства

УзА получило статус официального информагентства по распространению общественно-политической информации о жизни республики

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в соответствии с которым национальное информационное агентство республики (УзА) получило статус официального информагентства по распространению общественно-политической информации о жизни страны. Соответствующий документ во вторник размещен на сайте агентства.

В числе основных задач УзА, согласно постановлению, - поиск и получение официальной информации, ее переработка и оперативное распространение как внутри республики, так и за ее пределами. На агентство также возлагаются задачи по освещению официальных заявлений и докладов президента, внутренней и внешней политики, законодательных актов, реформ, проводимых в республике. Помимо этого, на агентство возлагается задача по "формированию объективного мнения граждан относительно сути событий, вызывающих повышенный интерес общественности, своевременное информирование населения о таких происшествиях с целью предупреждения использования информации в подрывных и иных противоправных целях".

Документ предусматривает развитие сотрудничества УзА с информационными агентствами и другими СМИ и медиаструктурами зарубежных государств, а также создание медиацентра для подготовки информационно-аналитических и мультимедийных материалов, трансляций и передач, онлайн-репортажей с мест событий. Также при УзА создадут консультативный совет, который будет призван способствовать налаживанию системной деятельности агентства и установлению более эффективного сотрудничества с госорганами и негосударственными организациями.

Гендиректор УзА и его заместители, как указано в постановлении, назначаются на должность и освобождаются от нее правительством по согласованию с президентом. При этом по статусу, условиям оплаты труда, материального стимулирования и медицинского обслуживания гендиректор агентства, его первый заместитель и заместитель приравниваются к министру его первому заместителю и заместителю. Предусматривается также повышение оплаты труда и материальной заинтересованность сотрудников агентства.

Документ предусматривает выделение для региональных корпунктов в областных центрах зданий и помещений, а также их ремонт и оснащение современным оборудованием.

Теги
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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