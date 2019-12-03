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Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения двух стран не являются альтернативой отношениям с другими союзниками
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.

"Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими [друг друга]", - отметил Эрдоган.

Президент также указал, что РФ является важным игроком на мировой политической арене. "На саммите ожидается обсуждение отношений [членов НАТО] с Россией и Китаем. Мы поддерживаем продуктивное взаимодействие с Китаем, который мы считаем восходящей силой. Россия же является одним из основных игроков в нашем регионе и на международной арене", - добавил он.

Саммит НАТО пройдет в британской столице 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, Эрдоган рассчитывает на полях совещания провести двусторонние встречи с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, а также премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В новость были внесены изменения (10:02 мск) - добавлены подробности.

Теги
Меркель, АнгелаСШАТурцияГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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