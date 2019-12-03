Президент Турции заявил о неизбежности обновления НАТО

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о неизбежности обновления НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит Североатлантического альянса.

"Обновление НАТО неизбежно. Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Турция также ожидает, что они проявят солидарность в вопросе борьбы [Анкары] с терроризмом", - отметил президент.

"Все страны НАТО обязаны поддержать реформирование альянса, это позволит вести более принципиальную и решительную борьбу с террористическими организациями", - добавил он. По его словам, Турция "является незаменимой страной НАТО".

Саммит НАТО пройдет в британской столице 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, президент Турции рассчитывает на полях совещания провести двусторонние встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

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