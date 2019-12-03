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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: разведывательный самолет США совершил полет над Корейским полуостровом

По данным агентства Yonhap, цель полета - сбор информации о действиях вооруженных сил КНДР

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8C совершил полет над Корейским полуостровом, вероятно, с целью сбора информации о действиях вооруженных сил КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap, не приводя дополнительных подробностей.

Агентство отмечает, что данный самолет обладает широкими возможностями для сбора разведывательной информации, включая мониторинг передвижений войск и техники КНДР, в том числе пусковых ракетных установок и артиллерийских систем. В прошлый раз Boeing E-8C совершил полет у межкорейской границы 28 ноября.

Yonhap сообщает, что ВВС США в последние недели значительно активизировали свою деятельность в районе Корейского полуострова. Так, за это время полеты совершали и другие разведывательные самолеты, включая U-2S, EP-3C и RC-135V.

В Южной Корее это связывают с ростом напряженности, резкой критикой Вашингтона со стороны Пхеньяна, а также проведением КНДР на прошлой неделе испытаний многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За пусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" их итогами. Кроме того, 23 ноября КНДР провела артиллерийские стрельбы возле границы с Южной Кореей, на которых также присутствовал северокорейский лидер.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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