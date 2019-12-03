Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе перевели из больницы обратно в тюремную камеру

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе переведена во вторник из больницы, где проходила лечение, обратно в тюрьму. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap.

По его данным, 67-летний политик провела в больнице 78 дней, где проходила лечение плечевого сустава. Согласно сообщению, экс-президент перенесла операцию, прошла курс реабилитации и сейчас чувствует себя лучше.

Пак Кын Хе была досрочно отстранена с поста главы государства в марте 2017 года за многочисленные преступления и нарушения, которые она совершила в качестве лидера страны. В итоге ее приговорили в общей сложности к 30 годам лишения свободы по почти двум десяткам преступлений.