МИД Китая подтвердил возможность запрета на посещение Синьцзяна американскими дипломатами

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китайские власти будут усиливать политические контрмеры в отношении Соединенных Штатов и могут запретить въезд американским дипломатам в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) на северо-западе Китая в ответ на готовящийся в США законопроект о "демократических свободах" в данном регионе. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Как вам известно, китайское правительство решительно против того, чтобы внешние силы вмешивались во внутренние дела нашей страны. Эта позиция неизменна, - отметила она на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о появившейся в местных СМИ информации касательно возможности введения запрета дипломатам США посещать Синьцзян. - По мере усиления такой тенденции (продвижения законопроекта о СУАР - прим. ТАСС) мы будем вводить все более жесткие меры, это неизбежно".

По словам дипломата, Пекин будет твердо защищать национальный суверенитет и безопасность, ключевые интересы, от соблюдения которых зависит успешность развития КНР в будущем.

Как сообщил ранее главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь, с тех пор как Конгресс США вынашивает планы по поводу законопроекта о СУАР, Китай рассматривает возможность введения ограничений в отношении американских официальных лиц и сенаторов, которые "одиозно ведут себя в данном вопросе". В частности, он отметил, что КНР может ввести запрет на посещение Синьцзяна "всеми владельцами американских дипломатических паспортов".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в СУАР могли быть в разное время задержаны до 1 млн человек. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что в Синьцзяне не нарушаются права человека по национальному и религиозному признаку.

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.