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Генсек НАТО назвал присутствие альянса в Польше и Прибалтике "мощным сигналом" России

Йенс Столтенберг при этом заверил, что в НАТО Россию "не квалифицируют" как врага

ВАРШАВА, 3 декабря. /ТАСС/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие альянса в Польше и балтийских странах - это сигнал РФ о способности всего блока к ответным мерам.

"Своим присутствием в Польше и странах Балтии силы НАТО посылают России весьма мощный сигнал: в случае нападения на Польшу или балтийские страны весь альянс ответит", - заявил Столтенберг в опубликованном во вторник интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос о том, является ли РФ врагом НАТО, генсек заверил, что в альянсе "не квалифицируют Россию таким образом". "Мы просто отвечаем тогда, когда есть такая необходимость", - указал Столтенберг в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

"Прежде всего, у НАТО нет списка врагов. Потому что мы не видим непосредственной угрозы ни для одного из наших союзников. Однако мы видим все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности. Вот почему мы меняем наш потенциал реагирования, в том числе на киберугрозы или в космосе", - отметил генсек НАТО.

Укрепление оборонных возможностей

Столтенберг заявил, что альянс планирует продолжать укрепление оборонных возможностей в Польше и странах Балтии, несмотря на заявления Анкары о том, что она не поддержит этот план, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности республики.

"Во-первых, у нас есть планы защиты этого региона [Польши и Балтии]. Во-вторых, у нас есть не только планы, но и боевые возможности, которые шире, чем когда-либо. У нас есть там солдаты и силы быстрого реагирования", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях Турции.

"Мы планируем новые решения о повышении уровня нашей боевой готовности в этом контексте в Лондоне", - указал генсек альянса. "Речь идет не только о том, что будет больше сил, но и о возможности их быстрого перемещения в этот регион. Это все, что я могу сказать", - заключил он.

3-4 декабря в столице Великобритании пройдет саммит Североатлантического альянса.

Теги
РоссияПольшаСтолтенберг, Йенс
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