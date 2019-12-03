Новая глава Еврокомиссии позвонит Путину в рамках переговоров с лидерами G20

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позвонит президенту России Владимиру Путину в рамках проведения переговоров с лидерами "двадцатки". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Да, телефонный разговор с президентом Путиным действительно состоится", - сказал он.

Ранее в понедельник Мамер на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что фон дер Ляйен намерена провести телефонный разговор с лидерами G20.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД прошла 22-23 ноября в Нагое. В следующем году саммит G20 состоится 21-22 ноября в Саудовской Аравии.