{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новая глава Еврокомиссии позвонит Путину в рамках переговоров с лидерами G20

Эту информацию подтвердил официальный представитель ЕК Эрик Мамер

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позвонит президенту России Владимиру Путину в рамках проведения переговоров с лидерами "двадцатки". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Да, телефонный разговор с президентом Путиным действительно состоится", - сказал он.

Ранее в понедельник Мамер на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что фон дер Ляйен намерена провести телефонный разговор с лидерами G20.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД прошла 22-23 ноября в Нагое. В следующем году саммит G20 состоится 21-22 ноября в Саудовской Аравии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияСаудовская АравияФон дер Ляйен, Урсула
Реклама на ТАСС
Генсек НАТО назвал присутствие альянса в Польше и Прибалтике "мощным сигналом" России
Йенс Столтенберг при этом заверил, что в НАТО Россию "не квалифицируют" как врага
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС