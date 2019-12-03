МИД КНР назвал США опасными даже для их союзников

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают на международную ситуацию наиболее негативное дестабилизирующее воздействие и уже вызывают недовольство даже среди своих союзников. Такую точку зрения высказала во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"США повсюду развязывают торговые войны, серьезно нарушают международный порядок в соответствующей сфере, орудуя своей "дубинкой тарифов". Они приносят вред не только американским компаниям, ущемляя интересы собственного народа, но и стали главной причиной, из-за которой наблюдается снижение динамики глобального развития, возрастает нестабильность и приумножаются риски, - подчеркнула она на регулярном брифинге. - Порядка 45% респондентов международного опроса общественного мнения считают, что Соединенные Штаты представляют их стране серьезную угрозу. Даже некоторые союзники Вашингтона выражают недовольство той ролью, которую он играет в мире".

По словам дипломата, однобокие протекционистские меры правительства Соединенных Штатов не находят абсолютно никакой поддержки или одобрения в международных экспертных кругах.

Как подчеркнула Хуа Чуньин, по ее данным, в числе государств, где стремительно падает авторитет США, - Германия и Франция.