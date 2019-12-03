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Акции протеста в Гонконге

В Китае заявили, что НПО США сыграли ключевую роль в разжигании беспорядков в Гонконге

По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, американские НПО предоставили гонконгским радикалам деньги и материальные средства, а также проводили среди них инструктаж

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Американские неправительственные организации (НПО) оказывали активную поддержку агрессивно настроенным радикалам в специальном административном районе Гонконг и сыграли крайне значительную негативную роль в разжигании там беспорядков. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Американские НПО предоставили гонконгским радикалам денежные, а также материальные средства и даже проводили среди них инструктаж, содействуя всплеску насилия и подливая масло в огонь. На них лежит большая ответственность за беспорядки в Гонконге, - сообщила она на регулярном брифинге. - Поэтому введенные против них санкции - неизбежная расплата".

По словам дипломата, в ближайшее время она поделится с журналистами деталями, касающимися неприемлемых действий американских НПО в Гонконге.

Ранее Хуа Чуньин сообщила, что в ответ на принятие в США закона о демократии и правах человека в Гонконге Китай ввел ограничительные меры: приостановил рассмотрение запросов на посещение этого специального административного района американскими военными кораблями и самолетами и ввел санкции в отношении неправительственных организаций США - National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House и ряда других.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал закон, который потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы", для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Теги
СШАКитайАкции протеста в Гонконге
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