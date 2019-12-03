Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают [компенсацию ущерба] в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд, - цитирует его агентство Fars. - Мы бы хотели, чтобы МИД Ирана помог нам в этом вопросе". Таким образом Исмаили ответил на вопрос журналиста о том, что делает судебная власть "в ответ на разрушительное поведение Вашингтона в ходе недавних беспорядков".

По словам представителя Верховного суда, "Тегеран сопротивляется преступлениям, которые США осуществляют против народа Ирана". "В связи с тем ущербом, который нанес Вашингтон, мы завели множество дел", - отметил он.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов.

Ряд политиков США выступил с критикой действий Тегерана в отношении протестующих. Так, госсекретарь США Майкл Помпео попросил иранских протестующих присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны властей.