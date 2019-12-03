{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране
Обновлено 

Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили сообщил, что в отношении США завели более 360 дел
Описание
© EPA-EFE

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают [компенсацию ущерба] в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд, - цитирует его агентство Fars. - Мы бы хотели, чтобы МИД Ирана помог нам в этом вопросе". Таким образом Исмаили ответил на вопрос журналиста о том, что делает судебная власть "в ответ на разрушительное поведение Вашингтона в ходе недавних беспорядков".

По словам представителя Верховного суда, "Тегеран сопротивляется преступлениям, которые США осуществляют против народа Ирана". "В связи с тем ущербом, который нанес Вашингтон, мы завели множество дел", - отметил он.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов.

Ряд политиков США выступил с критикой действий Тегерана в отношении протестующих. Так, госсекретарь США Майкл Помпео попросил иранских протестующих присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны властей.

Теги
СШАИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС