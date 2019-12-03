В WikiLeaks заявили, что экстрадиция Ассанжа создаст опасный прецедент для свободы прессы

ТАСС, 3 декабря. Возможная экстрадиция основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и его судебное преследование являются опасным прецедентом для свободы прессы во всем мире. Такое мнение высказал главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон, выступая в Национальном пресс-клубе в Канберре.

По его словам, которые во вторник приводит газета The Guardian, "решение этого вопроса будет иметь важные международные последствия". Неопределенность в данном отношении создает "благоприятные условия для ухудшения стандартов свободы прессы во всем мире", полагает Храфнссон.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность. Швеция в британский суд с запросом на экстрадицию Ассанжа после его ареста не обращалась.