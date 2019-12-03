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Начало процедуры импичмента Трампа

Глава МИД Украины считает, что страна становится "токсичной" в США

По словам Вадима Пристайко, Киев хочет, чтобы Украина больше не ассоциировалось у американцев с темой вмешательства в выборы и борьбой демократов против Трампа

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Тема Украины становится в США "токсичной" на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента президента США Дональда Трампа после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник утром в интервью телеканалу Sky News глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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"В США идут жаркие споры [между демократами и республиканцами], и если уж они найдут какую-то тему для обсуждения, например тему Украины, то, к сожалению, они сосредоточатся на ней, пока она не будет исчерпана или пока вопрос не разрешится. Мы продолжаем говорить республиканцам и демократам: в вашем внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали "токсичными" в какой-то степени", - сказал министр.

Поясняя свою мысль, Пристайко отметил, что сейчас в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, "люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось". По словам Пристайко, Киев очень хочет, чтобы Украина больше не ассоциировалось у американцев с темой вмешательства в выборы и борьбой демократов против Трампа.

Он добавил, что Украина также не хочет, чтобы ее вовлекали во внутриполитическое противостояние в США, особенно перед президентскими выборами, и "рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий". Пристайко находится в Лондоне для участия в мероприятиях, проходящих в британской столице в рамках саммита НАТО. Отвечая на вопрос ведущей, он сказал, что у него не запланированы встречи с прибывшим на саммит президентом США Дональдом Трампом.

Теги
УкраинаСШАПристайко, Вадим ВладимировичНачало процедуры импичмента Трампа
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