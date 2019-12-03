{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

По словам американского лидера, США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить ИГ
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, - это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - сказал Трамп.

Американский лидер в октябре заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, присутствие США в регионе законно, и Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри подчеркнул, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".

Теги
СШАСирияКризис в СирииСтолтенберг, ЙенсТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
В Китае заявили, что НПО США сыграли ключевую роль в разжигании беспорядков в Гонконге
По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, американские НПО предоставили гонконгским радикалам деньги и материальные средства, а также проводили среди них инструктаж
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС