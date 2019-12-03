Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, - это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - сказал Трамп.

Американский лидер в октябре заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, присутствие США в регионе законно, и Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри подчеркнул, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".