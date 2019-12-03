Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подаст президенту прошение об отставке

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подаст президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке. Об этом он заявил журналистам после встречи парламентской фракции партии.

"Я отправляюсь в Мянтюниеми [резиденция президента в Хельсинки]", - сказал он. Как сообщила во вторник газета Iltalehti, политик готов попросить президента об отставке до дискуссии по вотуму недоверия правительству в парламенте, намеченной на 14:00 по местному времени (15:00 мск).