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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подаст президенту прошение об отставке

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подаст президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке. Об этом он заявил журналистам после встречи парламентской фракции партии.

"Я отправляюсь в Мянтюниеми [резиденция президента в Хельсинки]", - сказал он. Как сообщила во вторник газета Iltalehti,  политик готов попросить президента об отставке до дискуссии по вотуму недоверия правительству в парламенте, намеченной на 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Теги
Ринне, Антти
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