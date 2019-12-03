Столтенберг заявил, что НАТО готова отвечать на военные угрозы со стороны Китая

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. НАТО готова отвечать на военные угрозы со стороны Китая, что является принципиально новой задачей для альянса, ранее нацеленного только на сдерживание СССР и России. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"НАТО готова отвечать на военные угрозы со стороны Китая. Мы не собираемся перемещать НАТО в Южно-Китайское море, но мы должны совместными усилиями отвечать на угрозы со стороны Китая, в том числе в киберпространстве. Это принципиально новая задача для НАТО, ранее нацеленного только на СССР и Россию", - заявил он.

"Мы видим изменения в глобальном мире, и мощный подъем Китая - одно из них", - сказал он. По словам Столтенберга, Пекин создал межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты, способные достичь Европы. Генсек НАТО также отметил "огромный экономический потенциал" КНР.

Ранее страны НАТО приняли решение взять под контроль, а в перспективе - ограничить использование китайских технологий в разработке систем беспроводной связи пятого поколения (5G), а также в высокотехнологичной военной технике.

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