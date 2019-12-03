Трех депутатов официально исключили из фракции партии Зеленского в Раде

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков официально объявил во вторник об исключении из фракции президентской партии "Слуга народа" трех депутатов, после чего ее численность сократилась до 249 человек, но объединение сохранило большинство в парламенте для принятия законов. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Левый берег".

Фракцию "Слуги народа" официально покинули депутаты Анна Скороход и Антон Поляков, которые были исключены из нее после того, что не стали голосовать в поддержку законопроекта о продаже земли, который инициировала партия президента. Третий депутат, Роман Иванисов, был исключен из фракции "Слуги народа" потому, что при выдвижении своей кандидатуры он скрыл факт, что был судим за изнасилование.

Депутаты Скороход и Поляков после их исключения из фракции в середине ноября назвали это политической расправой. По словам Полякова, его исключение из фракции - это месть за то, что он написал в соцсетях о том, что глава офиса президента Андрей Богдан угрожал депутатам, если они не поддержат рынок земли. Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за ее отказ голосовать вместе с фракцией за закон о земле. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ее выступление заявил, что Скороход якобы предлагала депутатам взятки.

В конце ноября Скороход заявила, что, по ее сведениям, в ближайшее время фракцию партии Зеленского в Верховной раде покинут еще 11 депутатов. В то же время украинские СМИ сообщали, что состав фракции "Слуги народа" может пополниться за счет вхождения в нее внефранкционных депутатов. Однако сколько их может быть, пока неизвестно.

После состоявшихся в июле парламентских выборов на Украине и внушительной победы на них партии "Слуга народа" эксперты указывали на разнородный профессиональный и политический состав фракции и множество случайных людей в ней, предупреждая об опасности разногласий в будущем. По их мнению, несмотря на убедительное, на первый взгляд, большинство в Раде, президентская фракция может сократиться до 180 человек.