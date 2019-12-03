Трамп выразил уверенность в успехе Джонсона на выборах в Великобритании

ЛОНДОН, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе нынешнего британского премьер-министра и лидера Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в Великобритании.

"<...> Борис Джонсон очень способный, и думаю, что он проделает отличную работу", - сказал Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос о выборах в Великобритании.

На данный момент, по опросам, отрыв консерваторов от лейбористов составляет 11 процентных пунктов. Однако в случае его сокращения до отметки ниже 7 п. п. тори рискуют лишиться большинства по итогам выборов.

С помощью досрочных выборов, запланированных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки об условиях Brexit.