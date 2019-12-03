Рада приняла закон о реформировании ГБР, предполагающий отставку директора Романа Трубы

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о реформировании Государственного бюро расследований (ГБР), который предполагает смену руководства ведомства, в том числе его директора Романа Трубы. За такое решение проголосовали 250 депутатов при минимально требуемых 226.

"Установить, что со дня вступления в силу этого закона полномочия директора ГБР, первого заместителя и заместителя прекращаются досрочно", - сказано в законе.

Законом предусматривается, что директор ГБР "может единолично принимать решения и несет всю полноту ответственности за результаты деятельности бюро", сообщил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

ГБР определяется законом как "государственный правоохранительных орган, на который возлагаются задачи по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, которые относятся к его компетенции".